“La companyonia és un valor cabdal del piragüisme”

Esport i aventura per als més petits. Dilluns començarà el segon torn (dels 4 previstos) del curset d’iniciació al piragüisme d’enguany, una activitat per descobrir als infants la part més divertida d’aquest esport i alhora potenciar la base del club.

Com ha anat el primer torn?

Molt bé. Hem tingut una resposta molt bona de la gent i hem cobert totes les inscripcions. En general, el balanç d’aquests cursos d’iniciació és molt bo i la prova és que fa més de vint anys que els orga­nitzem.



Sempre hi ha tantes inscripcions com enguany?

El nombre d’inscripcions varia any a any. Per exemple, quan els piragüistes del club obtenen bons resultats hi ha més interès per apuntar-s’hi que quan la temporada és més fluixa pel que fa al palmarès. Enguany també ha influït el canvi d’horari del curs: el fem de 9 a 13