“Arriba un moment que els personatges són quasi reals”

Presenta la segona novel·la, ‘Sota terra’ Filòloga i escriptora, de Barcelona. Durant uns mesos la seva trajectòria professional va estar lligada a Andorra. Va debutar amb ‘Viatge a Zuganza’ i ara endinsa el lector en un segrest al segle XIX.

Situa la història de ‘Sota terra’ al segle XIX. Per què?

Va sortir així. Però et confesso que el que és la trama central sí que hauria pogut ser en una altra època, en un altre lloc. Però en el moment que ho vaig imaginar va ser en el segle XIX.



La novel·la va obtenir el premi Joan Marquès Arbona de la vall de Sóller, a Mallorca. Els premis ajuden a fer-se un lloc al mercat?

Sí, perquè si no és molt difícil. Hi ha molts bons escriptors que els resulta molt difícil que els coneguin o els comprin. I la meva idea