“Ridiculitzem que el col·lectiu no estigui normalitzat”

Ha portat el fenomen Gaysper a Andorra a través d’Instagram

24 anys. Ha decidit normalitzar la situació del col·lectiu LGTBI a través de l’humor i de la figura del Gaysper, un fantasma LGTBI que va crear el partit espanyol Vox i que és un fenòmen a les xarxes.

Actualitzada 07/07/2019 a les 07:15

Què és exactament el Gaysper?

Gaysper és un fantasma que va crear el partit polític espanyol Vox per simbolitzar el col·lectiu LGTBI d’una manera despectiva. El partit ho va publicar a les xarxes i el col·lectiu LGTBI, en comptes d'agafar-ho com un atac, se’l va fer seu.



Per què vas decidir portar el fenomen a Andorra?

Jo sé que en aquell moment al Gaysper li van posar un nom i es va convertir en un símbol. Jo, com que tenia ganes de mirar què podem fer aquí per visibilitzar el col·lectiu LGTBI, vaig pensat fer una pàgina web, però va sorgir el Gaysper i vaig dir: “Bé, ho aprofitarem.”



Per què es decideix donar visibilitat al col·lectiu a través de l’humor?

Es busca jugar amb els memes perquè aquest fantasmeta ha nascut amb humor. Vox va intentar fer mal i el col·lectiu s'ho va prendre amb humor. Amb humor es normalitzen les coses, a mi sempre m'ha ajudat molt. Si tu rius, la gent no pot riure’s de tu. En realitat riem de la situació, ridiculitzem el fet que no estigui normalitzat per a certes persones.



Creus que és necessari que existeixi una plataforma per al col·lectiu?

Feia falta. Jo per exemple no vaig tenir cap pàgina web per fer una consulta sobre la meva condició sexual. D’aquesta manera podem ajudar, resoldre dubtes i donar suport.



La societat andorrana és tolerant quant a la condició sexual de les persones?

Sí. He vist per Internet que es un dels països que més respecta el col·lectiu. En el dia a dia sí que hi ha acceptació, però sí que segueixen havent-hi comentaris, exaltació quan es veu una parella homosexual al carrer... Fins i tot jo em sorprenc i em quedo mirant!



Què significa per a tu haver estat part de l’organització de la primera manifestació de l’orgull a Andorra?

Significa poder donar visibilitat a tot el col·lectiu, encara que hi hagi gent que encara s’amaga. També és positiu que hi hagi festes per a nosaltres, al final és una cosa que es fa en moltíssims països, per què a Andorra no? És una mica trencar la percepció que com que aquí ens coneixem tots, hem d’amagar la nostra condició sexual. Volem que la gent sigui lliure.



Quins són els reptes que té davant el col·lectiu LGTBI?

Necessitem un col·lectiu actiu, que informi, que faci activitats, també en l'educació que es fa les escoles. Ma mare es professora i sé que ja s’estudien els diferents tipus de família, també les que tenen progenitors del mateix sexe. El que s’ha de fer és reforçar aquesta educació i sobretot normalitzar una cosa que, en realitat, és d’allò més normal. La clau de tota aquesta lliuta està precisament en la normalització.