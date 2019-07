“Allò que fas ha de servir per ajudar a fer algun canvi”

Teatre contra la intolerància. Té 21 anys, és de Newbridge (Irlanda) i tot just s’ha llicenciat en dramatúrgia anglesa. Ha estat un dels participants en el taller ‘Extrems’, organitzat per Pirineus Creatius, amb actors d’arreu d’Europa.

Què li va atreure d’aquest projecte?

L’any passat vaig participar en un curs on vam analitzar com els discursos extremistes acaben essent la llavor de les actituds d’odi que trobem arreu, i en conèixer el taller de Pirineus Creatius vaig pensar que era una bona ocasió d’aprofundir en aquesta qüestió.



Tanmateix, en els darrers anys Irlanda sembla un dels països menys afectats per l’auge dels extremismes.

Com deia, actituds d’odi n’hi ha a tot arreu, i l’horitzó del Brexit afegeix tensió i incertesa a la situació que es viu a Irlanda. Independentment d’això, com a ciutadà europeu penso que hem de prestar atenció