“Fent d'informador sents que estàs ajudant la gent”

Treballa d’informador turístic de carrer a l’estiu per al comú de la capital. 18 anys. D’Andorra la Vella, defensa la feina dels informadors turístics de carrer perquè ajuden els visitants i alhora permet que els joves guanyin confiança i siguin més sociables.

L’estiu passat ja va fer d’informador de car­rer per Andorra la Vella, per què ha decidit repetir aquest any?

És una feina que em va interessar perquè estàs connectat amb la gent i és un treball d’exterior. Prefereixo això abans que estar tancat en una oficina i aquest any he vist que hi havia la possibilitat de repetir.



Com és el dia a dia d’aquesta feina?

Sortim del centre i ens repartim per les zones on hi ha més turistes: avinguda Meritxell, centre històric i Riberaygua i travesseres. Llavors, anem passejant pels car­rers i demanen que ens responguin a unes preguntes sobre la