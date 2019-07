“L'escenari no és el que fa por, és que agradis al públic”

Fent-se camí als escenaris. 27 anys. Avui inicia una setmana intensa obrint el cicle Encamp en clau de llum (Sant Romà de les Bons, 22 hores) i demà actuarà a l’Auditori (22 hores) en el marc del cicle ONCA Bàsic.

Dos concerts en dos dies. Hi haurà diferències? L’escenari hi influeix?

He canviat algunes coses. Per al d’avui he triat peces més conegudes dins del jazz i del swing i al de dimecres he afegit un repertori una mica renovat. I l’escenari sí que influeix. A les Bons, si fa bo hauria de ser a l’aire lliure, és un lloc emblemàtic i fan jocs de llums amb l’església. I a l’Auditori ja és un concert més formal.



Content amb els ‘bolos’ que van sortint?

Sí, bastant. M’agrada, m’ho passo molt bé.



També es dedica a la docència. És difícil compaginar-ho?

A l’estiu tinc més temps,