“L'enduro espanta al principi però també genera addicció”

Organitza el Girls Bike Weekend a Vallnord aquest cap de setmana

43 anys. Va descobrir la passió per l’enduro i el descens fa deu anys i des de fa sis, organitza

amb un equip una de les activitats d’iniciació de referència a Espanya i a Europa.

Una interiorista organitzant caps de setmana per a noies fent enduro?

Sembla estrany però a mi sempre m’ha agradat l’esport. Vaig jugar molts anys a bàsquet però veia com el meu marit s’ho passava millor que jo fent descens i enduro i un dia ho vaig provar i em va encantar, i per això fem els weekends, per apropar aquest esport que espanta una mica al principi però que també genera addicció.



Hi ha moltes noies que volen provar l’esport?

Cada vegada més. Enguany fem la sisena edició i tenim 170 inscrits, dels quals 128 són noies. Recordo que a la primera érem