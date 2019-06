“En arquitectura, el passat no ha de ser un fre per al futur”

Modernitat ‘versus’ tradició. Convidat pel Col·legi d’Arquitectes, ofereix aquesta tarda (19 h) a la sala d’actes de MoraBanc una conferència sobre la reconstrucció que va dur a terme del Parlament del cantó de Vaud, a Lausana.

Avui parlarà d’un dels seus projecte més emblemàtics.

Sí, la reconstrucció del Parlament del cantó de Vaud, a Lausana, l’edifici original del qual es va cremar el 2002. Aquest projecte servirà per explicar com es pot introduir l’arquitectura contemporània en un context històric molt tradicional.



De quina manera va sorgir l’oportunitat de dur a terme aquesta obra?

Hi va haver un concurs internacional, força complex, perquè es va fer en diverses fases. A la primera fase es van seleccionar 32 concursants, a la segona, cinc, i al final ens van adjudicar el projecte a nosaltres.



L’edifici està ubicat en ple barri antic medieval. Com