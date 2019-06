“Passar per un 'talent show' no m'ha canviat la vida”

Va participar a ‘La Voz’ el 2016 i cantarà al Serenalla Market. 46 anys. El seu gènere predilecte és la música negra i malgrat que li costa decidir-se per un referent assegura que Steve Wonder ha marcat professionalment la seva carrera musical.

Com és la vida després de ‘La Voz’?

La vida després d’un talent show és gairebé igual. De fet ja fa 20 anys que em dedico professionalment a la música i he continuat fent-ho. Va ser una experiència increïble que em va donar més visibilitat, però no va canviar gairebé res de la meva vida. Vaig continuar fent el mateix però amb més visibilitat.



Però ajuda a créixer, oi?

Quan surts d’una situació així és quan més has de treballar. És molt fàcil dir: “Ja ho tinc tot fet” i en realitat no tens tant. Ningú et regala res. T’ha vist molta gent