“Ser voluntari i córrer és una experiència per repetir”

La quarta edició de l’Spartan Race a Andorra es va saldar amb èxit ara fa uns dies. L’Albert és un reusenc de 33 anys, programador i dissenyador de pàgines web, que va ser protagonista per partida doble. Dissabte formava part de l’equip dels voluntaris i l’endemà va fer una de les curses

Un voluntari que fa ‘doblet’, treballar i competir, el fa millor espartà?

(Riu) No té perquè. Home això motiva bastant, sincerament. Col·laborar en el tema espartà és molt enriquidor. Es fa molt de companyerisme, es treballa molt bé en equip i fem una pinya molt maca.



Quants cops ha estat voluntari i quina experiència en treu?

Aquesta ha estat la primera vegada que ho era i l’experiència ha estat molt positiva. Tant jo com la meva parella hem fet de voluntaris i hem fet la cursa l’endemà. Ha estat una experiència per repetir, evidentment i l’any que ve ho tornaré a fer, segur.



Quina