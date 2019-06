“Falten recursos per a fer recerca del càncer infàntil”

Va dur a terme un taller a Andbank per ensenyar a elaborar les polseres solidàries. Iniciativa d’una noia malalta de càncer, les polseres Candela ja han recaptat dos milions d’euros per investigar sobre la malaltia a l’hospital Sant Joan de Déu. Es poden trobar a les oficines d’Andbank.

Com van néixer les polseres Candela?

El 2013. la Candela estava ingressada a Sant Joan de Déu malalta de leucèmia i una de les voluntàries li va ensenyar a fer aquest tipus de polseres. A Benicarló, amb dues amigues, la Candela, que tenia 11 anys, en va fer una quarantena i les va vendre i els diners els va donar a l’hospital per fer investigació per al tractament del càncer en infants. De nou a l’hospital, la Candela, que ara està totalment recuperada, va ensenyar a fer les polseres a tota la planta i van arribar a ser 40 famílies fent-les.



