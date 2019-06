“La novel·la és una mentida amb aparença de veritat”

Recorregut per la vida quotidiana del segle XIV. Nascut a Calonge el 1952 i resident a Tarragona, d’ençà del 2013 ha publicat quatre novel·les ambientades a diverses èpoques del segle XX. Ahir va presentar a la Seu la cinquena obra, ‘El primer piteu’.

Com és que ha triat el segle XIV per situar la seva cinquena novel·la?

L’estiu del 2015, durant una visita guiada a Sant Llorenç de Morunys, em van explicar la història del drap piteu, un tipus de teixit gruixut que va tenir molt èxit al segle XIV, i de seguida vaig veure que era un bon punt de partida per a una novel·la.



A la sinopsi esmenta “reminiscències de la doctrina dels bons homes”; la seva és una novel·la més sobre els càtars.

No. Cal tenir present que una novel·la és una mentida que l’autor ha de mostrar amb l’aparença d’una veritat, amb