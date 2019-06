“Hem eliminat el sucre blanc perquè és un verí mundial”

Creador de la coca solar. 57 anys. No ha oblidat la seva Barcelona natal però viu al país des de fa anys. Ha ideat una coca saludable per celebrar la tradició pagana del solstici d’estiu i combatre la més clerical, de Sant Joan.

Coca solar o coca de Sant Joan?

Solar, solar. És un homenatge que faig a la tradició pagana que celebra el solstici d’estiu però, com sempre, l’Església va arribar i es va quedar la festivitat, igual que ha fet amb el Nadal o amb els panellets.



És per tant una coca reivindi­cativa.

És un homenatge al Sol, per això té forma circular i no de barca com la que es diu tradicional. Els nostres ancestres, des d’Alacant fins a Catalunya i la costa italiana, es reunien, feien una coca de pa i ballaven i cantaven a la nit més curta, i és el

#4 De Fals res !!

(21/06/19 11:51)



#3 Joan

(21/06/19 10:47)



#2 Veritas

(21/06/19 10:22)



#1 Fals

(21/06/19 08:12)