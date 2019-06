“Només un cinc per cent del nostre cervell és consciència”

Arribar a l’arrel dels problemes de parella Expert en descodificació biològica. Convidat per Kailash Andorra, aquest vespre ofereix la conferència ‘Descodificant les relacions i conflictes de parella’. La cita serà al restaurant de Caldea a les nou.

Quin és l’objectiu de la conferència?

Fa anys que em dedico a qüestions de naturopatia i em trobo sovint a la consulta casos de persones que pateixen problemes de parella, que fan que la seva vida no flueixi correctament. Per això volem centrar la xerrada en aquesta qüestió, i més concretament com la descodificació biològica pot resoldre aquests problemes.



En què consisteix?

És una eina que el que fa és anar a buscar l’origen dels conflictes que compliquen la nostra vida: en l’àmbit emocional, econòmic, de patologies... El que fem és buscar on comencen aquests problemes, si tenen l’origen en la nostra vida

(19/06/19 14:29)



(19/06/19 12:56)



(19/06/19 08:32)