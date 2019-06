“El millor dels Jocs ha estat viure-ho amb els companys”

Doble medallista als Jocs dels Petits Estats d’Europa a Montenegro.

Va tenir un inici tardà al món del judo, on va començar amb 16 anys, i ara als 22 segueix gaudint de l’esport i es mostra il·lusionada amb els Jocs que es faran a Andorra el 2021.

Com va començar en el món del judo?

En Dani Garcia (director tècnic de la federació de judo) era el meu professor d’educació física a l’ESO i amb 16 anys ens va dir a un grup de noies d’anar a provar i ja no he deixat el quimono.



Llavors, va iniciar-se força tard pel que és habitual.

Sí, normalment l’ideal és començar amb 4 o 5 anys, i jo he hagut, d’alguna manera, de cremar etapes més ràpid. Abans havia fet futbol, ball o piscina, però més a nivell d’activitats extraescolars.



Va guanyar dues medalles als Jocs dels Petits Estats de Montenegro. S’esperava el