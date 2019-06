“És recomanable posar-se protector solar cada dia”

Conscienciant sobre els perills de la irradiació solar. L’especialista en dermatologia donarà demà consells per protegir la salut a la conferència ‘Com podem prevenir el càncer de pell’ (19.30 hores, a la clínica Dermandtek)

Diria que cada cop hi ha una major conscienciació respecte als perills del sol?

Penso que la gent jove, els que tenen nens petits, cada vegada ho estan més, mentre que la gent una mica més gran sembla que el tema del sol no el té com un perill tan establert, penso que en aquest grup d’edat encara falta conscienciació.



A més, hem de ser conscients dels perills del sol tot l’any, no només a l’estiu.

Correcte. Sobretot el que ens comenta molt la gent és respecte a l’envelliment cutani, més que no tant per cremada solar. I llavors la protecció diària és