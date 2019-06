“Sempre dic que hi ha tants tipus de lletres com persones”

Ensenyarà les tècniques de la caligrafia moderna per dibuixar lletres de forma creativa. Propietària de la botiga Lamà dela Mar situada als baixos del Teatre Comunal d’Andorra la Vella, Mar García oferirà avui al Pas de la Casa (19 hores a la Biblioteca Comunal) un taller de lettering

Què és el ‘lettering’?

És dibuixar lletres. De la mateixa manera que abans fèiem cal·ligrafia, que és aprendre a fer bona lletra, en el lettering les lletres no les escrius sinó que les dibuixes. T’hi entretens més estona, és molt més lent i treballat.



Per a què serveix?

Per fer una invitació d’un bateig o d’un aniversari. Per escriure una carta d’un menú d’un restaurant. Per adornar un necesser. Però més que res el lettering serveix per gaudir personalment.



Hi ha uns tipus de lletres o es poden inventar?

El que acaba passant és que cadascú té la seva pròpia lletra. Al principi jo puc