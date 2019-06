“M'encanta que el públic gaudeixi amb allò que faig”

Va punxar a la festa de la Joventut. Amb només 15 anys DJ Garden ja ha mesclat en festes multitudinàries. Reconeix que encara li queda molt per aprendre però té el repte de ser a una festa major i tocar per un públic adult.

Com va ser punxar a la Festa de la Joventut?

Doncs va ser una experiència molt especial, d’aquelles que realment recordes tota la vida i dono les gràcies a la gent de Flaix FM per confiar en mi.



Com et van contactar?

Un dia, anant en cotxe vaig escoltar l’anunci en què demanaven un DJ per a la Festa. Ho vam parlar amb la meva mare i no ho vam dubtar ni un segon. Em vaig oferir i em van trucar.



Va ser el teu debut?

No, va ser la segona vegada perquè ja vaig actuar en una festa de cap d’any a l’espai jovent