“En una prova d'orientació, si corres massa, et perds”

Esport a la Trobada Canillo-Ordino. És un dels organitzadors de la cursa d’orientació que cada any celebra amb motiu de l’aplec de germanor entre les dues parròquies, i que avui arriba a la 7a edició. La cita és a les 10 del matí i anirà seguida d’un dinar

Com està concebuda aquesta cursa?

Cada any preparem dos circuits: un de llarg, de caràcter més tècnic, i un de curt, més familiar i accessible. Sempre volem oferir aquests dos nivells de dificultat ben diferenciats, perquè hi pugui participar tothom.



Quines característiques té cadascuna de les proves?

El circuit llarg té un total de 15 fites, i és molt recomanable fer-lo amb brúixola, ja que això ajuda molt a l’hora de localitzar els punts, tot i que sense brúixola també es pot realitzar. En tot cas, és una mica més tècnic que el curt, que és per a tots els públics, amb 6