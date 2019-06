“L'únic que ens portem a la tomba són els tatuatges”

Fa tatuatges a Andorra des de fa dos anys. Té 37 anys i va aprendre a tatuar als 15 al seu país, l’Argentina. Des de llavors no ha deixat d’aprendre i la seva passió ha anat creixent. Considera que els tatuatges haurien de tenir sempre un significat.

Com i quan va aprendre a tatuar?

Vaig aprendre als 15 anys. Com que en aquella època no hi havia gaire informació, vaig haver d’aprendre de manera casolana interactuant amb gent d’aquest món. Ho fèiem d’una manera molt precària, no hi havia Internet i no podíem accedir al coneixement tan fàcilment. Amb un amic vam fer una màquina casolana i vam començar a fer tatuatges bàsics.



Va haver de fer formacions específiques per professionalitzar-se?

Sí, és clar. Sobretot per qüestions sanitàries, però també alguns seminaris de disseny per ampliar la tècnica.



Es requereix una tècnica molt concreta per tatuar o és bàsicament com dibuixar?

És