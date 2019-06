“Des del 2005 sempre hem fet medalla, té molt de mèrit”

Ve de sumar el tercer or consecutiu per a Andorra als Jocs dels Petits Estats de Montenegro. A més, ha estat banderer per segona vegada, ja ho va ser a Luxemburg. Aquesta medalla l’ha guanyat fent parella amb Abel Bernal en vòlei platja. Durant l’any competeix en voleibol.