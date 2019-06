“L'activitat humana no està en pugna amb el medi natural”

Es jubila després de 29 anys al cos. 59 anys. Treballar a la muntanya és el que el va impulsar a fer-se bander. Considera que l’esquí i el turisme de muntanya, sempre que no sigui massiu, és compatible amb la protecció del medi ambient.

Per què va escollir aquesta professió?

Bàsicament per poder estar a la muntanya i en un entorn natural. Soc caçador i pescador i ja havia treballat com a pister d’Arcalís i abans tenia un ramat, és a dir, que sempre he primat l’entorn.



Però tot té un final.

Reconec que estic una mica saturat i que la feina de bander m’agrada molt però m’he prejubilat just abans que m’obliguin a fer-ho. Els membres d’un cos especial ens hem de jubilar als seixanta anys però si no fos per això, encara tinc ganes de treballar i em veig amb cor de continuar.



Era la seva