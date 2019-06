“Per fer un bon grafit és bàsic haver-hi dedicat molts anys”

Va fer una actuació al Parc Central durant la Festa de la Joventut. Nascut a Barcelona. Fa 20 anys que es dedica a fer grafits. Va formar l’empresa Mural DFP (Dona forma i pinta) conjuntament amb David Segura, a l’avinguda Carlemany, per fer murals artístics al Principat

En els darrers anys fer grafits ja s’entén com un tipus d’art més.

Sí, és un art del segle XXI. A Nova York hi ha grafiters que exposen obres que valen milions d’euros. O per exemple Banksy, sense anar més lluny. Aquest tipus d’art, a més, converteix espais degradats en zones turístiques que són molt valorades. Al 5pointz de Nova York el propietari de l’edifici va pintar a sobre dels grafits i va haver d’indemnitzar els artistes.



Quins treballs han fet a Andor­ra?

Hem fet molts murals. Hem pintat els skate park de Canillo, d’Encamp i d’Andorra la Vella. A la Universitat d’Andorra