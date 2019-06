“Volem que tothom pugui gaudir de la muntanya”

>> Ajuda persones amb diversitat funcional a anar a la muntanya amb cadires adaptades

59 anys. Nascuda a França, viu a Andorra “des de fa molts anys” i treu temps de la seva professió de comptable per poder fer que els altres gaudeixin de la natura del Principat.

Quan va començar a ser voluntària d’Hi Arribarem?

Jo era voluntària a la Creu Roja des de feia molts anys i vam descobrir que a França feien una activitat, com la que fem ara a Hi Arribarem, d’ajudar persones amb diversitat funcional a anar a la muntanya. Llavors, vam anar a visitar-los i ens va agradar tant que vam muntar-ho a

Andorra.



Llavors, també és fundadora de l’associació.

Hi soc des del principi a la junta.



I què us va impulsar a crear l’associació a Andorra?

Ens va semblar que aquí hi havia una mancança i ho vam intentar. A Andorra també hi ha moltes persones