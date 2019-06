“Hem de saber gestionar l'ús d'eines digitals a l'escola”

Aprendre a aprendre. Professor de Genètica de la UB i col·laborador habitual com a divulgador científic d’una llarga llista de mitjans, va ser ahir a la Seu per parlar d’‘El cervell com a model: de les xarxes neuronals a les educatives’.

Si encara sabem ben poc del cervell humà, com pot ser un model per estudiar altres sistemes?

És cert que en sabem poc, del cervell humà, però en sabem prou per entendre que funciona d’una manera integrada. Sabem que està dividit en àrees interrelacionades, i sabem que entre aquestes diferents àrees s’estableixen multitud de connexions neuronals, encara que no sabem per on passen aquestes connexions.



Com es trasllada aquest esquema al sistema educatiu?

Qualsevol aprenentatge altera una part de les connexions del cervell. Per tant, aprendre és canviar físicament el nostre cervell. Com més àmplia sigui la xarxa relacionada amb un aprenentatge, més