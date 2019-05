“A l'Europa League sortirem amb la il·lusió de competir”

La UE Engordany va aconseguir la Copa Constitució per primer cop a la seva història La victòria al Comunal davant el Vall Banc Santa Coloma permet a l’equip de Filipe Busto participar per segona temporada consecutiva a la prèvia de l’Europa League. Dues grans fites en dues temporades

Primer títol de la UE Engordany a la seva història.

És un orgull, la veritat. La temporada passada vam entrar per primer cop a la disputa del play-off pel títol i vam acabar segons, fet que ens obria la porta a disputar la prèvia de l’Europa League per la via directa. Aquest any ens hem centrat en la Copa perquè feia setmanes que ens havíem despenjat de la lliga.



El triomf a la Copa Constitució dona el premi de la plaça europea.

Un gran al·licient. Tenir la possibilitat de jugar per segon any consecutiu la prèvia de l’Europa League ens fa estar molt