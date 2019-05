“Si creus en el país, surt, ajuda i no et quedis a casa”

Actualitzada 26/05/2019 a les 07:44

En quantes activitats ha participat com a voluntària?

No ho sé però en moltes. És una passió que tinc i que em connecta amb la gent del país i em permet conèixer noves persones cada vegada. Pensi que participo en esdeveniments culturals, socials i esportius i no és una cosa que faci ara sinó que a Veneçuela ja ho feia.



Què li aporta col·laborar de forma altruista en tots aquests esdeveniments?

Diu altruisme però jo diria que ho faig de cor. No només dono aigua i menjar als corredors que ho necessiten a les curses sinó que també estic amb els padrins, faig acompanyament social i estic al Cedre o a Clara Rabassa. També vaig estar als Special Olympics.



S’ho pren com una manera d’integrar-se al país?

I tant, i en part per això ho faig. Quan vaig arribar a Andorra em vaig apuntar ràpidament al centre d’autoaprenentatge de català per parlar la llengua però amb els voluntariats conec molta gent i faig molts amics. Li dic la veritat, la part humana és la que més m’interessa.



Els horaris que han de fer no li treuen les ganes, de tant en tant?

No, no, al contrari. Si he d’estar en un lloc a les set del matí i m’he d’aixecar una hora abans, ho faig encantada. A més, moltes vegades hi vaig amb el meu marit que ja està jubilat i sempre avantposo el fet de poder contribuir d’alguna manera a la societat.



Entenc, per tant, que ho recomana activament.

És clar que sí. Tots hem d’aportar, hem de sortir al carrer i no quedar-nos a casa. És una manera de contribuir al bé comú. No val la pena quedar-se a casa i si creus en el país, surt i ajuda.



En quins esdeveniments li agrada més participar?

Ja li dic que m’apunto a gairebé tot el que puc però em fa especial il·lusió la cursa de Marc G.G., perquè conec la família, i sobretot la cursa de la dona, perquè he superat dues vegades un triple càncer i penso que solidaritzar-nos totes i tots contra aquesta malaltia és imprescindible.



Va començar a Veneçuela. Quina edat tenia?

Doncs miri, fa gairebé 50 anys vaig participar com a voluntària en una cursa. Després em vaig involucrar a l’església de Sant Josep a Valera, estat de Trujillo, repartint menjar entre els padrins, i ara continuo amb la mateixa il·lusió.



Quins seran els pròxims esdeveniments en què participarà?

Bufff, ja estic apuntada al Cirque du Soleil, a la Vuelta, a la cursa d’Anyós o a la Ultratrail de Vallnord. Treballo molt amb ells i ho seguiré fent perquè em sento molt a gust. Pensi que amb el meu marit gairebé no tenim caps de setmana lliures i com a veneçolana, ja estic esperant la Cimera Iberoamericana del 2020.