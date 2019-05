“La fitoteràpia ens fa ser més conscients del propi cos”

La farmaciola és a la natura. Nascuda a Suïssa, a principi dels anys vuitanta va arribar amb la parella a Ossera, a la vall de la Vansa, i s’hi van quedar. Diumenge passat va ser distingida amb el premi Trementinaire d’honor.

Poc s’ho devia pensar, quan va arribar a Ossera, que un dia la nomenarien Trementinaire d’honor, oi?

No, és clar. A més, abans tampoc no se’n parlava gaire, de les trementinaires. Va ser més tard, quan es va obrir el museu, que es van tornar a posar en valor.



Vostè, però, va conèixer la dar­rera trementinaire de la vall.

Sí, la Sofia Montaner, i el seu marit, el Miquel. Eren una parella molt eixerida, orgullosos del seu ofici i de la saviesa que n’havien acumulat després d’anys i anys de dedicar-s’hi.



Com és que va venir a viure a Ossera?

Vaig venir amb la parella,