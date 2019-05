“És al·lucinant representar Andorra, no tinc paraules”

Anirà als seus segons Jocs Europeus defensant Andorra.Després d’acabar un any positiu amb el sènior B del MoraBanc ha estat seleccionat per defensar el Principat en bàsquet 3x3, juntament amb Alexis i Hugo Bartolomé i Oriol Fernández.

La selecció d’aquest any de 3x3 convida a pensar que es pot competir amb els rivals, ho senten així?

Ens ha tocat Polònia, Sèrbia i Romania, que saben jugar a això molt bé i són molt físics. Però juguem amb les ganes de competir i passar a quarts. El nostre avantatge és que tot i que l’Alexis [Bartolomé] no és a l’equip, amb l’Hugo [Bartolomé] i l’Uri [Fernández] fa anys que juguem junts al sènior B del MoraBanc i ens coneixem bé.



Hi ha jugadors que no són tan habituals a la disciplina, com s’adapten del 5x5 al 3x3?

Canvia força el joc.