"Necessites gent implicada, ara no necessites obedients"

Com han d’afrontar les empreses el repte de la digitalització. "Menys Likes, més Leads", diu el títol de l’obra que ha coescrit amb el seu germà Jose i també la conferència que pronuncia demà (hotel Eurostars, 19 hores) convidat pel Chapter Andorra Esade.

Quina és la situació de les empreses andor­ranes respecte a la digitalització davant d’entorns que vostè coneix tan bé com el català o l’espanyol?

Les empreses andorranes capdavanteres estan al mateix nivell i inclús en certs aspectes les del món de l’esquí estan molt per sobre de les catalanes o espanyoles. Constato que hi ha una preocupació de l’empresariat andorrà per estar a l’última.



I per estar a l’última s’ha d’estar a l’entorn digital.

En els entorns on hi ha, entre cometes, menys competència com per exemple en el comerç potser encara no estem tan avançats. I la digitalització és un tema de