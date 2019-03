“Al parlar d'Andorra fugiria dels tòpics: de la neu i les compres”

Participarà al maig al Cicle Geografies, a l’Era d’Ordino, dedicat a Mèxic 60 anys. Nascut a Tetuan, va dirigir la primera etapa de la revista Altaïr, des del 1991 al 1995, i des del 1997 al 2015 va estar al capdavant de les revistes Integral i Cuerpo y Mente. És un viatger empedreït.

Com enfocaria un article dedicat a Andorra a la revista Viajes National Geogràfic.

Primer de tot, al parlar d’Andorra fugiria dels tòpics: de la neu i de les compres. Són aspectes que als nostres lectors no els hi interessen. Parlaria de cultura, d’art, de rutes d’excursionisme per la muntanya a l’estiu, de natura i evitaria els aspectes més coneguts. De cultura i patrimoni.



Com és el vostre lector?

Generalitzant és un lector amb estudis superiors al qual oferim a l’hora de parlar d’un territori un article amb més profunditat. Anar més enllà de la simple guia de viatges tradicional. A cada número de