“Ser obridor de pista és una experiència molt positiva”

17 anys, la neu li corre per les venes. Va iniciar-se al món de l’esquí de ben jovenet, i la setmana passada va ser un dels encarregats de fer d’obridor de pista a les finals de la Copa del Món, que es van celebrar a Grandvalira.

Com vas començar en el món de l’esquí?

Als tres anys amb la meva mare, que és qui em va ensenyar a esquiar.



Què va suposar ser un dels obridors de pista d'una cita tant important com les finals de la Copa del Món de Grandvalira?

En primer lloc és una experiència molt bona i molt positiva perquè podem extreure molta informació d'aquests moments tan increïbles. També crec que és molt bo perquè podem estar envoltats dels millors corredors del món, i veure si això ens ajuda una mica i en podem aprendre una mica.



Quina és la funció d’un obridor de pista?

Baixar per