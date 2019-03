“He ajudat a recuperar dues vegades aquesta tradició”

Jutge en el judici dels contrabandistes d’Ordino 55 anys. Ordinenc i apassionat de la seva parròquia, ha treballat perquè aquesta tradició reneixi i arreli de nou a la parròquia. Espera que el jovent li prengui el relleu i que se la facin seva.

Com va sorgir la iniciativa de recuperar el ball dels contrabandistes?

Va ser una demanda que ens van fer el comú i proturisme. Ens van dir que els interessaria que es tornés a fer i si nosaltres estaríem disposats a repetir-la, i ens ho vam prendre amb molta il·lusió.



I per què a vosaltres?

Perquè som tres o quatre persones que ja hi participàvem als anys 80, just abans que desaparegués per segona vegada. Recordo que ens ho passàvem molt bé i quan ens ho van demanar, vam dir que sí, així que he recuperat aquesta tradició dues vegades, però espero que algú