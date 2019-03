“La millor educació sexual es fa durant la infància”

Tractar la sexualitat en família. Convidada per les AMPA dels col·legis Janer, Sagrada Família i Sant Ermengol, ofereix dos tallers per a pares i mares d’alumnes de primària (ahir) i secundària (avui a les 19.30 h al Centre de Congressos).

Quina és la filosofia d’aquestes sessions?

La idea és intentar acompanyar les famílies sobre com educar els fills en matèria sexual, a partir dels seus dubtes, de les qüestions que puguin sorgir a casa des que els infants són ben petits.



No és fàcil tractar aquests temes amb els infants.

És normal que els pares es bloquegin quan els fills expressen dubtes, per això és important donar-los eines per afrontar aquestes situacions.



Quin és el secret?

La clau és no enredar els nens amb mentides. Si el teu fill de cinc anys et pregunta d’on venen els nens i tu li resols els dubtes de

