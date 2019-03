“El més difícil per construir robots és tenir les idees”

Actualitzada 11/03/2019 a les 07:14

Des de quan estàs interessat en la robòtica?

Fa tres anys que vaig començar. Estàvem buscant una activitat extraescolar i vam trobar aquesta. Al principi no ho tenia molt clar, però vaig provar i va començar a agradar-me molt. Després, al Nadal, vaig anar a un campus de robòtica i la veritat és que vaig gaudir molt. Llavors em vaig acabar de convèncer que era una cosa que volia fer.



De què voldries treballar en un futur?

M'agradaria ser enginyer mecatrònic. Bàsicament consisteix a fer el que estic fent: Inventar, construir i programar robots de manera que facin la funció que ha de fer.



És molt difícil construir i programar els robots?

Més o menys. El més difícil per construir els robots és tenir les idees.



Com va sorgir la idea de formar l’equip per participar en la competició?

Ho vam decidir després d’un temps participant en altres competicions. El Frans, el Nil i jo sempre ens havíem presentat a la Lego WRO i llavors vam decidir presentar-nos al VEX. L’Ares i el Pau estaven en una categoria inferior i es van incorporar a l’equip.



Esperàveu guanyar les competicions que heu guanyat?

En principi ens vam presentar per veure com era el nivell dels equips. Sabíem que ho podíem fer bé, però quan vam arribar vam veure que la resta de participants també eres bons. De vegades hi havia moments que no sortia res i ens posàvem una mica nerviosos i d’altres ens sortia tot. Arribar a la final mundial era una cosa que ens semblava impossible, però confiàvem en les nostres possibilitats i vam donar-ho tot per fer-ho el millor possible.



Com afronteu la final mundial que es disputarà als Estats Units?

Ara ens toca preparar-nos bé perquè serà molt difícil i de ben segur que hi haurà molt de nivell. Treballarem tres dies a la setmana i els entrenaments seran molt intensius perquè no tenim massa temps. Encara podem millorar alguns errors de programació del robot i moltes vegades també cometem alguns errors al controlar-los. Això es millora amb la pràctica i haurem d’esforçar-nos per arribar ben preparats a la fase final de la competició.



Estàs nerviós?

Sí, bastant. Es tracta d'una final mundial i això ens posa una mica nerviosos perquè no sabem el que ens trobarem. De segur que els equips seran molt bons i haurem de donar-ho tot si volem fer una bona competició.



Us heu marcat algun objectiu?

Encara hem de fer molta feina, però ens agradaria quedar entre els 50 primers. Això estaria molt bé.