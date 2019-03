“La cuina moderna no pot existir sense la tradicional”

És el xef del Xalet Bringué al Serrat. Nascut a Manresa. 43 anys. S’ha format en diversos restaurants amb cuiners amb estrelles Michelin. Ara du a terme un projecte on ofereix una experiència gastronòmica única en un hotel del Principat

Esteu realitzant un projecte gastronòmic al Xalet Bringué.

El que fem és que els clients de l’hotel puguin gaudir d’una experiència gastronòmica dins de l’establiment mateix, ja sigui per aquells turistes que vinguin de cap de setmana o que hagin escollit mitja pensió. El client paga un preu per l’habitació i el que fem és apujar el nivell gastronòmic en comparació amb altres llocs.



Per què vau decidir agafar aquest camí?

És un acte diferencial amb els altres hotels de la zona. Que els que vinguin puguin tenir aquest punt extra, una cuina gastronòmica d’autor, amb un producte fresc i de proximitat. Això