“L'objectiu de l'obra és passar una hora i mitja rient”

Autor i director d’un muntatge sobre com començar de nou després de tocar fons. Ha fet d’actor, mag, guionista i director teatral i amb ‘Separades... i què?’ va debutar amb obra pròpia. Promet molt riure a qui avui vagi a la representació a Encamp (sala de festes del Complex, 21.30 h).

No és el primer cop que l’obra es representa un 8 de març. La va pensar en to reivindicatiu?

No, t’explico com va ser tot. Amb una de les actrius, la Mayte Carreras [l’altra és Gemma Pàmies], fa 20 anys que ens coneixem i que li escric guions d’esquetxos. També l’he dirigida al teatre. Va ser ella amb una amiga que em van començar a cremar el cap perquè escrivís una obra. Jo havia dirigit i fet petits esquetxos però mai havia escrit una obra. I es va estrenar fa dos anys precisament el Dia de la dona a Parets del