El cantant extremeny actua avui a l’Sport Hotel Village (21.30 hores).

28 anys. Nascut a Plasència però establert a Barcelona des del 2011, té al mercat dos discos i és un habitual de l’escena artística catalana. Presenta a Andorra el seu estil de pop fusió i cançó d’autor.

No és el primer cop que actua a Andorra.

No. Hi hem actuat força cops. En hotels, al Hard Rock, al Jambo Street, al Món Bohemi, a la Massana... Tenim públic i ens estima molt.



És habitual fer-ho en un hotel?

No, no és habitual. Ens ho van proposar des de l’Sport Hotel i vam acceptar. Qualsevol escenari és bo, no n’hi ha cap de dolent. I no ets més o menys músic per tocar en un lloc o altre.



Li agrada tocar a Andorra?

Molt, tenim un públic de totes les nacionalitats i sempre ens ha acollit molt bé ens entengui o no. La