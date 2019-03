“Els antics egipcis són els grans inventors de la cervesa”

Va protagonitzar una xerrada al Cicle de muntanya i viatges de la Massana 46 anys. Nascuda a Barcelona, és especialista en història de l’antic Egipte. Col·labora des de fa una dècada en diversos mitjans de comunicació i imparteix classes en centres com la Universitat de Múrcia

Què és l’egiptologia?

És l’estudi d’una cultura que ja no existeix, l’antiga civilització en què vivien tots els faraons. Estem parlant des de 3.000 anys abans de Crist fins a l’any 30.



Quin és el paper que va jugar el riu Nil en el desenvolupament d’aquesta civilització?

Sense l’existència del Nil aquest poble no hauria pogut desenvolupar-se ni hauria estat possible, perquè necessites aigua dolça per sobreviure. Per regar camps, per pescar o per traslladar-te.



Quines són les aportacions que ha fet l’antic Egipte a la societat actual, tant culturals com científiques?

N’hi ha una de molt divertida: els antics egipcis són els grans inventors