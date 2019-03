“El teatre ha de servir per canviar la forma de pensar”

Una andorrana a Nova York. 21 anys. Des dels 15 viu a la ciutat nord-americana, on estudia interpretació i cant. Avui estrena en un petit teatre de Broadway una obra pròpia, ‘Reunited with a Stranger’, inspirada en el drama migratori entre Mèxic i els EU.