“El sistema educatiu no ha posat en valor la poesia”

Darrers ressons de l’Any Abelló. Ha estat editor a Proa i director de la Institució de les Lletres Catalanes. A la biblioteca Sant Agustí va glossar la poetessa Montserrat Abelló, de qui va prologar i editar el volum de l’obra completa

Malgrat que el 2018 ha estat l’any Montserrat Abelló, encara és una poetessa relativament poc coneguda?

Certament, Montserrat Abelló no ha estat mai un autora popular, tot i que la seva obra té prou elements per gaudir d’un reconeixement més ampli entre els lectors. Tanmateix, sempre fa de mal dir què determina la popularitat d’un autor. Depèn de cirumstàncies biogràfiques, de la sort editorial i d’altres factors difícils d’esbrinar.



Què es trobarà qui s’atansi per primer cop als seus poemes?

Qui no hagi llegit mai poesia potser li costarà d’entrar-hi, perquè a la seva obra hi ha un despullament formal que fa de