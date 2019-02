“A Andorra a la gent encara li agrada regalar roses”

És propietària i responsable de la botiga Flors Annabel, situada a la capital. Ha dedicat gairebé tota la vida professional al món de les flors i de les plantes. Recorda que treballar és més fàcil quan et dediques a la teva passió

Per què va decidir obrir una floristeria?

A mi m’agraden molt les flors i fa molt de temps que m’hi dedico. Aquest món és la meva passió i quan treballes d’allò que t’apassiona podem dir que la feina és menys feina.



Té alguna cosa especial vendre flors?

No és el mateix vendre flors que sabates o roba. La flor necessita unes cures des que arriba a la botiga. S’ha de tallar, posar en aigua, netejar-la i, en alguns casos, fer rams. Per tant, no és una cosa que puguis vendre tal com la compres. Una flor té molta feina.



Quina és la flor que