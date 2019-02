“La 'blockchain' és un canvi cultural i no és fàcil imposar-lo”

Posar llum sobre la revolució que promet la tecnologia ‘blockchain’. Convidat pel Chapter Esade Alumni Andorra avui pronuncia la conferència ‘Què és la ‘blockchain’ i com canviarà les nostres vides?’( hotel Roc Blanc, 19 hores)

El que coneixem, del que es parla, és de la moneda virtual, però la tecnologia ‘blockchain’ té més aplicacions.

En principi es pot aplicar en qualsevol àmbit on hi ha un intercanvi de dades entre persones i es necessita algú enmig perquè no hi ha prou confiança. Vols comprar una casa i necessites un advocat, el professional que sigui, que et faci el tràmit. Doncs pots treure aquesta persona i posar la confiança en el codi. És la idea principal de la blockchain.



Eliminar intermediaris, doncs.

Cada vegada que cal crear un database on hi ha problemes de confiança es pot treure l’intermediari.