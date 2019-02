“La satisfacció dels nens quan acaben un taller és gratificant”

És l’encarregada de dirigir el taller d’elaboració de barrets i varetes que té lloc aquesta tarda (18 hores, biblioteca comunal d’Encamp) i que estarà dirigida a nens i nenes a partir de 6 anys

Quant de temps fa que es dedica a fer tallers per a nens?

Fa 21 anys que en porto a terme. M’agrada la meva tasca perquè veig que els nens quan acaben estan contents. A vegades veus que els costa una mica però de la mateixa manera que ho veuen difícil, després se’n surten i ho aconsegueixen. La cara de satisfacció és molt gratificant per a mi.



Hi ha algun moment concret que vulgui destacar?

El mes passat vam fer un laberint amb canyes de plàstic per on fèiem circular una bala. Van jugar i va ser una passada. Es tracta d’això, que