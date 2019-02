“Les xarxes socials han canviat la forma de moure's”

Té un grup de Facebook per donar informació als temporers. Va ser temporer fa 15 anys i ara té un bar a la Massana. Amb Argentinos en Andorra info de 10 ajuda els temporers argentins amb els problemes que es troben quan arriben al Principat.

Quan vas començar a ser temporer?

Fa 17 anys que vaig arribar al país per treballar com a temporer. Vaig fer quatre temporades i després vaig obtenir un permís de treball a Espanya. Ara vaig tornar fa dos anys i em va sorgir l'oportunitat de començar el projecte del bar, que està anant molt bé.



Com està afectant el problema amb el lloguer als temporers?

És un problema molt general i molt aleatori, depèn molt de l'època de l'any. Sí que és veritat que aquest mai ha estat un tema fàcil, però fa dos anys no hi havia un problema tan important com