“Creiem que cadascú ha d'aprendre al seu ritme”

Difondre una metodologia que apliquen escoles d’arreu del món. L’associació organitza el 9 i 10 de març el primer seminari introductori de l’educació Montessori. És la primera acció d’un projecte ambiciós que voldria culminar-se amb una centre Montessori al país

Per què l’associació?

La nostra intenció és donar a conèixer aquí, a Andorra, el mètode Montessori i difondre’l.



Parlem d’una metodologia educativa que va néixer fa un centenar d’anys.

És un mètode científic i educatiu que en el que creu és en la pròpia evolució del nen. En aspectes com la ment absorbent del nen, Montessori diu que el cervell d’un nen és com una esponja amb la diferència que tot el que entra es queda per viure-hi. També creu en l’evolució del nen al seu ritme i que se l’ha de preparar cap a la vida pràctica.



Vostès organitzen un primer seminari introductori