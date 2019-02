“Els millors còctels només tenen dos o tres ingredients”

Ha creat el còctel de la final de la Copa del Món d’Esquí 63 anys. Ha convertit la passió per servir els clients en la seva forma de vida i avui té 28 establiments repartits per tot el món. Té una gran vinculació amb el país i estava en el projecte guanyador del casino.

Quin gust té una Copa del Món d’Esquí?

Més que l’esquí, em vaig inspirar en Andorra. És un país que m’estimo molt i amb el qual tinc molt contacte, de manera que pensant en ell, en les seves olors, en la seva natura, vaig crear el còctel.



I a què té gust Andorra?

Més que el gust, potser és l’olor el que més em recorda el Principat. Aquí hi ha ametlles, a l’estiu el romaní omple d’olor les muntanyes i a l’hivern hi ha gel per tot arreu, i aquest és un component essencial en la cocteleria.



I quin retorn ha tingut?

Molt positiu, la