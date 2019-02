“La poesia és un 95% de treball i un 5% d'inspiració”

Ha dedicat més de tres dècades a l’ensenyança de la literatura francesa al Lycée. Demà a les deu del matí imparteix un taller per descobrir la poesia d’Isabelle Sandy a la biblioteca comunal d’Escaldes-Engordany.

Isabelle Sandy és una figura prou coneguda al Principat?

No ho crec. El problema és que tothom n’ha sentit a parlar, però la poesia d’Isabelle Sandy no és coneguda. Per què? Doncs perquè escriu en francès i potser no és tan fàcil aproximar-se a l’obra, sobretot a la poesia. A més, el problema de la literatura és que toca una part molt petita de la gent.



Com definiries la seva poesia?

La poesia no es pot definir (riu). A través de les diferents creacions poètiques es pot descobrir l’autor i també el context en què vivia, la seva època, i això és realment