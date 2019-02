“M'agradaria que es perdés la por de viatjar amb nens”

42 anys i enamorat dels viatges. A les 21.00 hores fa una conferència al teatre de les Fontetes de la Massana sobre l’experiència de viatjar amb nens en el marc del Cicle de cinema de muntanya i de viatges d’Ordino i la Massana

Què descobrirem a la conferència d’avui?

Una experiència que vam adquirir per als nostres fills. No valorarem l’experiència des del punt de vista d’un adult, sinó d’un nen, en un viatge molt llarg i amb una cultura i visió de la vida molt diferent a la que tenim nosaltres.



El viatge va ser a Tanzània, suposo que és una experiència que marca.

Sí, i tant, jo era el tercer cop que anava a l’Àfrica i m’ha marcat molt totes les ocasions, i als meus acompanyants, que era la seva primera vegada, també perquè s’ho van passar molt bé, i per la seguretat, entre