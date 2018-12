“L'estrella Michelín t'exigeix més, fer les coses sempre bé”

Propietari de més d’una desena de restaurants a Barcelona. Ha decidit obrir un restaurant a Andorra juntament amb el seu soci i posseïdor de dues estrelles Michelin, Bernard Bach, i el xef francès Romain Fornell. El nou espai gastronòmic obrirà al febrer

En que consistirà l’espai gurmet que obrireu pròximament?

El Bernard Bach, el Romain Fornell i jo obrirem un espai únic, que no existeix a Andorra. Tindrem una oferta gastronòmica de qualitat: hi haurà un espai que serà com una boulangerie, amb cafès, croissants, etc., una barra de formatges, una barra d’ibèrics, també hi haurà una barra amb productes de mar, una altra barra amb un forn de llenya i una brasa on hi farem diferents tipus de carns... El restaurant s’anomenarà Chef’s Table i l’obrirem al nou centre comercial de l’avinguda Meritxell, al febrer si tot va bé.



Abans d’això feu un